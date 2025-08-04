鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估上修至2.71元，預估目標價為36.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.71元，其中最高估值2.76元，最低估值2.58元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.76(2.76)
|2.89
|2.98
|最低值
|2.58(2.58)
|2.81
|2.88
|平均值
|2.68(2.66)
|2.85
|2.92
|中位數
|2.71(2.66)
|2.85
|2.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.36億
|42.43億
|44.35億
|44.82億
|最低值
|36.73億
|37.39億
|40.19億
|44.82億
|平均值
|39.59億
|40.58億
|41.73億
|44.82億
|中位數
|39.90億
|40.85億
|41.60億
|44.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|1.76
|1.27
|2.47
|2.56
|營業收入
|12.26億
|15.10億
|26.01億
|36.12億
|38.49億
詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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