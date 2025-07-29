鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源BE-US的目標價調升至28.5元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對布魯姆能源(BE-US)提出目標價估值：中位數由27元上修至28.5元，調升幅度5.56%。其中最高估值45元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予布魯姆能源評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀2位。
布魯姆能源今(29日)收盤價為34.38元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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