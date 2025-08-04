安森美車用SiC產品 打進小米電動SUV

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-04 19:16

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安森美 (ON-US) 今 (4) 日宣佈，小米部分 YU7 電動 SUV 車型配備的 800V 驅動平臺，由安森美的 EliteSiC M3e 技術提供支援。EliteSiC M3e 平臺具有卓越的性能和效率，使汽車製造商能夠為電動汽車 (EV) 設計更小、更輕、更堅固的牽引系統。

半導體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

小米透過將安森美的 EliteSiC M3e 技術整合到牽引逆變器中，該平臺能夠實現更好的性能和功率密度，同時降低整體系統成本並為駕駛提供更長的續航里程。

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安森美指出，自家 EliteSiC 技術具有業內最低的導通電阻，並提高在更小的面積內實現高功率傳輸的標準，從而在不犧牲效率和續航里程的情況下實現更快的車輛加速。

安森美電源解決方案事業部總裁 Simon Keeton 表示，安森美的 EliteSiC 技術提供產業領先的效率、功率密度和熱性能，使電動車開發能夠實現更長續航里程、更快加速和更高可靠性的開發。公司的碳化矽技術正在重新定義下一代電動汽車的可能性。