鉅亨網新聞中心 2025-08-04 13:06

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日本股市周一 (4 日) 開盤後大幅走低，日經 225 指數盤中一度大跌超過 900 點，失守 40,000 點的關鍵關口，跌幅超過 2%。同時，日元兌美元匯率強升，5 年期日本公債殖利率應聲下跌。在公債殖利率大幅滑落後，金融股更是全線走低，東證銀行股指數跌幅超過 4%。

關稅、升息利空連環爆 日股跳水一度失守4萬關卡。(圖:shutterstock)

個股方面，包括瑞穗金融、三菱日聯金融、千葉銀行、福岡金融在內的銀行股集體重挫，跌幅均超過 4%，顯示市場對日本金融體系的擔憂正在加劇。

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市場分析指出，這次的股市跳水主要受到上週五美國股市大跌的影響。此外，日本央行上週公佈的最新利率決議和經濟展望報告也引發了市場的波動。

在上週的利率決議中，日本央行決定維持政策利率在 0.5% 不變，這是自今年 1 月升息至 0.5% 後連續第四次按兵不動。然而，央行全面上調了 2025 年至 2027 財年的核心消費者物價指數（CPI）通膨預測，並將通膨風險評估從先前的「傾向下行」調整為「整體均衡」。此舉被市場廣泛解讀為日本央行正在為下一次升息做準備。

在最新的《經濟與物價情勢展望報告》中，由於以大米為首的食品價格高漲，日本央行將 2025 年度扣除生鮮食品的消費者物價上漲率預期從 5 月預測的 2.2% 上調至 2.7%。

日本央行總裁植田和男表示，排除暫時性因素後，日本國內的通膨率正在走強，重返通縮的可能性正在下降。他指出，未來央行將密切關注薪資和物價上漲的循環機制，並適時調整貨幣政策，為升息鋪路。

日本首相石破茂周一表示，儘管美日貿易協議是雙贏，但其執行過程將比達成協議更具挑戰性。同日，日本首席貿易談判代表赤澤亮正指出，美日貿易協定沒有任何書面文本，這與美國和歐盟、韓國的協議情況相同。

此外，市場近期還關注到日本農林中央金庫因投資美國公債鉅虧 120 億美元的事件。該銀行執行長 Taro Kitabayashi 表示，未來將在投資方面採取更為謹慎的策略，並糾正先前過度集中於高風險投資的「失衡問題」。他透露，該行已縮減對美國市場的曝險，並將投資組合進行多元化配置。