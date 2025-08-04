鉅亨網編輯林羿君 2025-08-04 10:35

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日本首相石破茂表示，上個月與美國達成的貿易協議對兩國來說是「雙贏的」，但執行協議內容可能比達成協議更具挑戰性。

石破茂：美日貿易協議是「雙贏」 但落實比談成還難。（圖：REUTERS/TPG）

石破茂周一在國會回應質詢時表示：「有人說，執行貿易協議比談成協議更困難。我謹慎地請求各位持續支持。」

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在同一場國會會議上，日本首席貿易談判代表赤澤亮正承認，外界批評協議未有書面文件可參考。

赤澤表示：「依我所理解，有書面資料會比較有幫助。」他補充說，美國與歐盟及南韓的協議也都沒有書面文件。

石破與赤澤的發言凸顯出，即使在 8 月 1 日對等關稅的最後期限已過，全球貿易協議仍存在極大不確定性。華盛頓同意對來自日本的進口商品徵收 15% 的全面關稅，比原先威脅的 25% 要低。但汽車關稅的命運仍未明朗。

在上個月參議院選舉失利後承受壓力的石破茂誓言將繼續擔任首相，以確保貿易協議能夠完全落實。選後數日，石破意外地促成一項貿易協議，與其他國家相比，該協議對日本而言成果相對較佳。