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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至1元，其中最高估值1.05元，最低估值0.94元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.05(1.05)1.221.391.44
最低值0.94(0.98)0.981.11.2
平均值0.99(1.03)1.091.221.31
中位數1(1.03)1.091.21.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.37億70.32億74.22億75.62億
最低值65.78億66.81億68.91億71.00億
平均值66.56億68.53億71.68億73.34億
中位數66.43億68.50億71.89億73.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.090.851.010.471.04
營業收入63.94億73.86億75.12億69.67億67.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVTR

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