鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為15.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至1元，其中最高估值1.05元，最低估值0.94元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.05(1.05)
|1.22
|1.39
|1.44
|最低值
|0.94(0.98)
|0.98
|1.1
|1.2
|平均值
|0.99(1.03)
|1.09
|1.22
|1.31
|中位數
|1(1.03)
|1.09
|1.2
|1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.37億
|70.32億
|74.22億
|75.62億
|最低值
|65.78億
|66.81億
|68.91億
|71.00億
|平均值
|66.56億
|68.53億
|71.68億
|73.34億
|中位數
|66.43億
|68.50億
|71.89億
|73.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|0.85
|1.01
|0.47
|1.04
|營業收入
|63.94億
|73.86億
|75.12億
|69.67億
|67.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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