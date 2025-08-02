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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納ILMN-US的目標價調升至110元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至110元，調升幅度4.76%。其中最高估值185元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予伊魯米納評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀3位。

伊魯米納今(2日)收盤價為95.105元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ILMN市場預估目標價

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