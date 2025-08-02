川普出手了！下令派遣2艘核潛艦回敬俄國前總統威脅

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-02 03:54

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綜合外媒周五 (1 日) 報導，美國總統川普下令 2 艘核潛艦移至戰略位置，以回應俄羅斯前總統 Dmitry Medvedev 的威脅言論。事件起因於川普本周給俄國 10 天烏克蘭停火最後通牒，Medvedev 隨後發表威脅性聲明。

川普在發文宣布核潛艦部署決定，稱俄前總統Medvedev的發言愚蠢。(圖:Reuters/TPG)

川普在 Truth Social 平台發文表示：「基於 Medvedev 極具挑釁性的聲明，我已下令兩艘核潛艦部署到適當區域，以防這些愚蠢且煽動性的言論不只是說說而已。」

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川普表示：「說出口的話非常重要，往往會導致意想不到的後果，我希望這次不會是其中之一。」（圖: Truth Social)

潛艦類型與戰略意義

目前不清楚川普指的是哪種潛艦。所有美國海軍潛艦都是核動力，但只有彈道飛彈潛艦 (SSBN) 能發射搭載核彈頭的三叉戟 II 型飛彈。

美國俄亥俄級彈道飛彈潛艦平常就在巡邏，主要針對俄國、中國這些敵對國家。美軍通常不會說這些機密潛艦在哪裡，除非想給對手一個警告。川普雖然沒透露具體位置，但公開下令部署就是要達到威嚇效果。

美俄交鋒始末

川普與前俄羅斯總統、現任國家安全會議副主席的 Medvedev 近日互相嘲諷，起因是川普周二表示俄國有「從今天起 10 天」時間同意烏克蘭停火，否則俄國及其石油買家將面臨關稅制裁。

莫斯科已提出自己的烏克蘭和平條件，沒有跡象顯示會它遵守川普的最後通牒。

Medvedev 周一批評川普在玩「最後通牒遊戲」，川普叫他要「小心說話」後，他就提醒川普別忘了俄國還有蘇聯時代留下的核武反擊手段。

川普接著在 Truth Social 直接點名 Medvedev，罵他是「俄羅斯的失敗前總統」，還警告他的行為是在玩火。

核威脅言論

Medvedev 在 Telegram 平台反擊，表示川普應該記住「他最愛的《陰屍路》影集，以及不存在的『死亡之手』有多危險」。

「死亡之手」是指蘇聯時代的核武控制系統，設計用來確保即使領導層無法親自下令，俄國仍能發動報復性核攻擊。