川普出手了！下令派遣2艘核潛艦回敬俄國前總統威脅
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周五 (1 日) 報導，美國總統川普下令 2 艘核潛艦移至戰略位置，以回應俄羅斯前總統 Dmitry Medvedev 的威脅言論。事件起因於川普本周給俄國 10 天烏克蘭停火最後通牒，Medvedev 隨後發表威脅性聲明。
川普在 Truth Social 平台發文表示：「基於 Medvedev 極具挑釁性的聲明，我已下令兩艘核潛艦部署到適當區域，以防這些愚蠢且煽動性的言論不只是說說而已。」
潛艦類型與戰略意義
目前不清楚川普指的是哪種潛艦。所有美國海軍潛艦都是核動力，但只有彈道飛彈潛艦 (SSBN) 能發射搭載核彈頭的三叉戟 II 型飛彈。
美國俄亥俄級彈道飛彈潛艦平常就在巡邏，主要針對俄國、中國這些敵對國家。美軍通常不會說這些機密潛艦在哪裡，除非想給對手一個警告。川普雖然沒透露具體位置，但公開下令部署就是要達到威嚇效果。
美俄交鋒始末
川普與前俄羅斯總統、現任國家安全會議副主席的 Medvedev 近日互相嘲諷，起因是川普周二表示俄國有「從今天起 10 天」時間同意烏克蘭停火，否則俄國及其石油買家將面臨關稅制裁。
莫斯科已提出自己的烏克蘭和平條件，沒有跡象顯示會它遵守川普的最後通牒。
Medvedev 周一批評川普在玩「最後通牒遊戲」，川普叫他要「小心說話」後，他就提醒川普別忘了俄國還有蘇聯時代留下的核武反擊手段。
川普接著在 Truth Social 直接點名 Medvedev，罵他是「俄羅斯的失敗前總統」，還警告他的行為是在玩火。
核威脅言論
Medvedev 在 Telegram 平台反擊，表示川普應該記住「他最愛的《陰屍路》影集，以及不存在的『死亡之手』有多危險」。
「死亡之手」是指蘇聯時代的核武控制系統，設計用來確保即使領導層無法親自下令，俄國仍能發動報復性核攻擊。
曾於 2008 年至 2012 年擔任俄國總統的 Medvedev，自 2022 年俄國全面入侵烏克蘭以來，成為克里姆林宮最直言不諱的反西方聲音之一。克里姆林宮批評者嘲笑他是不負責任的人，但一些西方外交官表示，他的言論反映了克里姆林宮高層決策圈的想法。
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