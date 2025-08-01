鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估下修至-1.64元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.64元，其中最高估值-1.25元，最低估值-1.92元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.25(-1.25)
|-0.5
|0.03
|0.67
|最低值
|-1.92(-1.92)
|-1.81
|-1.89
|-1.03
|平均值
|-1.6(-1.57)
|-1.24
|-0.88
|-0.18
|中位數
|-1.64(-1.57)
|-1.21
|-0.85
|-0.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.74億
|80.02億
|99.05億
|118.58億
|最低值
|53.48億
|63.93億
|71.97億
|99.14億
|平均值
|58.43億
|71.48億
|85.44億
|107.99億
|中位數
|59.62億
|71.62億
|85.55億
|106.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.46
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|-1.44
|營業收入
|9.24億
|19.19億
|22.25億
|27.99億
|36.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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