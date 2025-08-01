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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估下修至-1.64元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.64元，其中最高估值-1.25元，最低估值-1.92元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.25(-1.25)-0.50.030.67
最低值-1.92(-1.92)-1.81-1.89-1.03
平均值-1.6(-1.57)-1.24-0.88-0.18
中位數-1.64(-1.57)-1.21-0.85-0.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.74億80.02億99.05億118.58億
最低值53.48億63.93億71.97億99.14億
平均值58.43億71.48億85.44億107.99億
中位數59.62億71.62億85.55億106.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.46-0.84-1.55-1.87-1.44
營業收入9.24億19.19億22.25億27.99億36.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBLX

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