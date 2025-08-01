鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司AGCO-US的目標價調升至120.5元，幅度約3.43%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)提出目標價估值：中位數由116.5元上修至120.5元，調升幅度3.43%。其中最高估值143元，最低估值84元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予AGCO公司評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀2位。
AGCO公司今(1日)收盤價為116.09元。近5日股價上漲3.43%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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