鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調升至231.5元，幅度約4.04%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)提出目標價估值：中位數由222.5元上修至231.5元，調升幅度4.04%。其中最高估值245元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予WESCO國際評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。
WESCO國際今(1日)收盤價為200.225元。近5日股價下跌4.04%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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