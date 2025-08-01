鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估上修至4.66元，預估目標價為116.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元上修至4.66元，其中最高估值5.01元，最低估值4.19元，預估目標價為116.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01(5.01)
|7.18
|9.79
|9.33
|最低值
|4.19(4.15)
|5.62
|6.85
|9.33
|平均值
|4.59(4.54)
|6.34
|7.94
|9.33
|中位數
|4.66(4.49)
|6.22
|7.6
|9.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.23億
|106.78億
|113.29億
|113.33億
|最低值
|94.62億
|98.09億
|103.82億
|113.33億
|平均值
|97.42億
|101.79億
|107.05億
|113.33億
|中位數
|98.02億
|101.94億
|106.60億
|113.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|-5.69
|營業收入
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
|116.62億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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