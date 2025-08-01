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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估上修至4.66元，預估目標價為116.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元上修至4.66元，其中最高估值5.01元，最低估值4.19元，預估目標價為116.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.01(5.01)7.189.799.33
最低值4.19(4.15)5.626.859.33
平均值4.59(4.54)6.347.949.33
中位數4.66(4.49)6.227.69.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.23億106.78億113.29億113.33億
最低值94.62億98.09億103.82億113.33億
平均值97.42億101.79億107.05億113.33億
中位數98.02億101.94億106.60億113.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.6511.8511.8715.63-5.69
營業收入91.50億111.38億126.51億144.12億116.62億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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