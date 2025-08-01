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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至105元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至105元，調升幅度5%。其中最高估值130元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀19位、保持中立13位、保守悲觀1位。

Roku公司今(1日)收盤價為82.01元。近5日股價上漲5%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ROKU市場預估目標價

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