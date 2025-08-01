鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為175.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.44元上修至6.63元，其中最高估值6.79元，最低估值6.33元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.79(6.56)
|7.9
|8.72
|7.94
|最低值
|6.33(6.33)
|7.2
|7.55
|7.94
|平均值
|6.57(6.44)
|7.49
|8.19
|7.94
|中位數
|6.63(6.44)
|7.43
|8.21
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.87億
|61.64億
|62.75億
|65.42億
|最低值
|53.24億
|57.03億
|60.80億
|65.42億
|平均值
|54.58億
|58.70億
|61.66億
|65.42億
|中位數
|54.74億
|58.20億
|61.79億
|65.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.23
|-9.09
|1.07
|1.43
|3.24
|營業收入
|27.87億
|40.89億
|44.59億
|43.35億
|48.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Colliers International Group Inc(CIGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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