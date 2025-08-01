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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.44元上修至6.63元，其中最高估值6.79元，最低估值6.33元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.79(6.56)7.98.727.94
最低值6.33(6.33)7.27.557.94
平均值6.57(6.44)7.498.197.94
中位數6.63(6.44)7.438.217.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.87億61.64億62.75億65.42億
最低值53.24億57.03億60.80億65.42億
平均值54.58億58.70億61.66億65.42億
中位數54.74億58.20億61.79億65.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.23-9.091.071.433.24
營業收入27.87億40.89億44.59億43.35億48.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Colliers International Group Inc(CIGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIGI

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