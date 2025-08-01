鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group IncCIGI-US的目標價調升至175元，幅度約9.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至175元，調升幅度9.38%。其中最高估值185元，最低估值137元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Colliers International Group Inc評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Colliers International Group Inc今(1日)收盤價為150.71元。近5日股價上漲9.38%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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