鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.43元，其中最高估值2.13元，最低估值1.18元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.13(1.53)
|3.87
|5.64
|7.85
|最低值
|1.18(1)
|1.66
|1.74
|2.38
|平均值
|1.55(1.26)
|2.78
|3.8
|5.4
|中位數
|1.43(1.24)
|2.64
|3.79
|5.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.60億
|31.60億
|42.95億
|49.59億
|最低值
|18.30億
|22.27億
|26.15億
|29.03億
|平均值
|19.59億
|25.79億
|32.84億
|38.90億
|中位數
|18.75億
|24.73億
|31.14億
|38.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|-2.69
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
|13.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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