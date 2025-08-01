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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.43元，其中最高估值2.13元，最低估值1.18元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.13(1.53)3.875.647.85
最低值1.18(1)1.661.742.38
平均值1.55(1.26)2.783.85.4
中位數1.43(1.24)2.643.795.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.60億31.60億42.95億49.59億
最低值18.30億22.27億26.15億29.03億
平均值19.59億25.79億32.84億38.90億
中位數18.75億24.73億31.14億38.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56-2.69
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億13.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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