鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至180元，幅度約11.46%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由161.5元上修至180元，調升幅度11.46%。其中最高估值244元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀18位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Reddit公司今(1日)收盤價為161.28元。近5日股價上漲11.46%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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