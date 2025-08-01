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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至24.79元，預估目標價為597.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.74元上修至24.79元，其中最高估值25.44元，最低估值23.53元，預估目標價為597.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值25.44(24.47)27.8829.9
最低值23.53(23.33)24.5328.09
平均值24.5(23.78)26.4929.21
中位數24.79(23.74)26.8229.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值168.54億182.50億188.27億
最低值163.47億172.25億183.49億
平均值165.79億175.70億185.33億
中位數165.74億175.34億184.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.407.068.1013.3121.52
營業收入87.97億99.04億110.76億125.83億145.66億

詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEME

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