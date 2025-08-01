鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至24.79元，預估目標價為597.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.74元上修至24.79元，其中最高估值25.44元，最低估值23.53元，預估目標價為597.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.44(24.47)
|27.88
|29.9
|最低值
|23.53(23.33)
|24.53
|28.09
|平均值
|24.5(23.78)
|26.49
|29.21
|中位數
|24.79(23.74)
|26.82
|29.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|168.54億
|182.50億
|188.27億
|最低值
|163.47億
|172.25億
|183.49億
|平均值
|165.79億
|175.70億
|185.33億
|中位數
|165.74億
|175.34億
|184.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.40
|7.06
|8.10
|13.31
|21.52
|營業收入
|87.97億
|99.04億
|110.76億
|125.83億
|145.66億
詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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