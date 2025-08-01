search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘋果(AAPL-US)EPS預估上修至7.3元，預估目標價為239.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共44位分析師，對蘋果(AAPL-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.17元上修至7.3元，其中最高估值7.5元，最低估值6.82元，預估目標價為239.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.5(7.5)99.149.67
最低值6.82(6.82)6.716.927.72
平均值7.25(7.17)7.838.478.7
中位數7.3(7.17)7.98.68.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,317.83億4,774.63億4,831.66億4,798.23億
最低值3,986.22億3,994.47億4,089.65億4,311.39億
平均值4,102.73億4,330.99億4,572.61億4,554.81億
中位數4,095.13億4,327.01億4,596.82億4,554.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.285.616.116.136.08
營業收入2,741.50億3,658.17億3,943.28億3,832.85億3,910.35億

詳細資訊請看美股內頁：
蘋果(AAPL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAPL

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果207.57-0.71%

延伸閱讀



Empty