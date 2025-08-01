鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘋果(AAPL-US)EPS預估上修至7.3元，預估目標價為239.50元
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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對蘋果(AAPL-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.17元上修至7.3元，其中最高估值7.5元，最低估值6.82元，預估目標價為239.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.5(7.5)
|9
|9.14
|9.67
|最低值
|6.82(6.82)
|6.71
|6.92
|7.72
|平均值
|7.25(7.17)
|7.83
|8.47
|8.7
|中位數
|7.3(7.17)
|7.9
|8.6
|8.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,317.83億
|4,774.63億
|4,831.66億
|4,798.23億
|最低值
|3,986.22億
|3,994.47億
|4,089.65億
|4,311.39億
|平均值
|4,102.73億
|4,330.99億
|4,572.61億
|4,554.81億
|中位數
|4,095.13億
|4,327.01億
|4,596.82億
|4,554.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.28
|5.61
|6.11
|6.13
|6.08
|營業收入
|2,741.50億
|3,658.17億
|3,943.28億
|3,832.85億
|3,910.35億
詳細資訊請看美股內頁：
蘋果(AAPL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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