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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為255.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共62位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.41元，其中最高估值7.14元，最低估值5.3元，預估目標價為255.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.14(6.92)8.5111.0413.06
最低值5.3(5.3)5.987.699.31
平均值6.39(6.26)7.419.1411.5
中位數6.41(6.25)7.439.0312.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7,143.14億7,969.30億8,832.10億9,743.55億
最低值6,798.99億7,199.28億8,033.04億9,066.39億
平均值7,004.49億7,705.02億8,461.73億9,401.52億
中位數6,990.61億7,703.54億8,421.87億9,284.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.093.24-0.272.905.53
營業收入3,860.64億4,698.22億5,139.83億5,747.85億6,379.59億

詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMZN

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