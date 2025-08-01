鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為255.50元
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根據FactSet最新調查，共62位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.41元，其中最高估值7.14元，最低估值5.3元，預估目標價為255.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.14(6.92)
|8.51
|11.04
|13.06
|最低值
|5.3(5.3)
|5.98
|7.69
|9.31
|平均值
|6.39(6.26)
|7.41
|9.14
|11.5
|中位數
|6.41(6.25)
|7.43
|9.03
|12.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7,143.14億
|7,969.30億
|8,832.10億
|9,743.55億
|最低值
|6,798.99億
|7,199.28億
|8,033.04億
|9,066.39億
|平均值
|7,004.49億
|7,705.02億
|8,461.73億
|9,401.52億
|中位數
|6,990.61億
|7,703.54億
|8,421.87億
|9,284.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.09
|3.24
|-0.27
|2.90
|5.53
|營業收入
|3,860.64億
|4,698.22億
|5,139.83億
|5,747.85億
|6,379.59億
詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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