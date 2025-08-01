鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為134.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.39元下修至6.15元，其中最高估值6.99元，最低估值5.88元，預估目標價為134.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.99(6.99)
|7.33
|7.48
|最低值
|5.88(5.88)
|6.38
|6.72
|平均值
|6.27(6.4)
|6.93
|7.18
|中位數
|6.15(6.39)
|7.04
|7.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|72.03億
|74.10億
|73.13億
|78.61億
|最低值
|64.46億
|66.32億
|67.81億
|78.61億
|平均值
|66.54億
|68.97億
|70.82億
|78.61億
|中位數
|65.94億
|68.58億
|71.30億
|78.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.58
|3.73
|1.20
|2.25
|營業收入
|73.41億
|71.07億
|73.89億
|70.93億
詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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