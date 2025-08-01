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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為134.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.39元下修至6.15元，其中最高估值6.99元，最低估值5.88元，預估目標價為134.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.99(6.99)7.337.48
最低值5.88(5.88)6.386.72
平均值6.27(6.4)6.937.18
中位數6.15(6.39)7.047.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值72.03億74.10億73.13億78.61億
最低值64.46億66.32億67.81億78.61億
平均值66.54億68.97億70.82億78.61億
中位數65.94億68.58億71.30億78.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS5.583.731.202.25
營業收入73.41億71.07億73.89億70.93億

詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLX

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