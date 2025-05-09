鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.47元，其中最高估值1.51元，最低估值1.37元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.51(1.45)
|1.65
|1.84
|1.87
|最低值
|1.37(1.37)
|1.49
|1.69
|1.87
|平均值
|1.46(1.41)
|1.56
|1.77
|1.87
|中位數
|1.47(1.42)
|1.55
|1.77
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.86億
|49.59億
|48.34億
|49.35億
|最低值
|43.65億
|43.24億
|47.40億
|49.35億
|平均值
|45.26億
|46.42億
|47.87億
|49.35億
|中位數
|45.36億
|44.89億
|47.87億
|49.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|0.85
|0.97
|1.02
|1.23
|營業收入
|29.95億
|32.14億
|35.04億
|45.23億
|51.99億
詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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