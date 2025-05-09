search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.47元，其中最高估值1.51元，最低估值1.37元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.51(1.45)1.651.841.87
最低值1.37(1.37)1.491.691.87
平均值1.46(1.41)1.561.771.87
中位數1.47(1.42)1.551.771.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.86億49.59億48.34億49.35億
最低值43.65億43.24億47.40億49.35億
平均值45.26億46.42億47.87億49.35億
中位數45.36億44.89億47.87億49.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.630.850.971.021.23
營業收入29.95億32.14億35.04億45.23億51.99億

詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTEK

相關行情

台股首頁我要存股
德照科技34.88+13.0%

延伸閱讀



    Empty