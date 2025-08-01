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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. IncKKR-US的目標價調升至158元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)提出目標價估值：中位數由152.5元上修至158元，調升幅度3.61%。其中最高估值187元，最低估值138元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予KKR & Co. Inc評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀0位。

KKR & Co. Inc今(1日)收盤價為146.43元。近5日股價下跌3.61%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KKR市場預估目標價

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KKR & Co. Inc146.43-2.66%

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