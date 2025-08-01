鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太HWM-US的目標價調升至196元，幅度約3.73%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Howmet航太(HWM-US)提出目標價估值：中位數由188.96元上修至196元，調升幅度3.73%。其中最高估值225元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Howmet航太評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Howmet航太今(1日)收盤價為179.955元。近5日股價下跌3.73%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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