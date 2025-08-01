馬斯克建黨只是說說？「美國黨」至今未註冊
鉅亨網編譯鍾詠翔
全球首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克 7 月 5 日宣布成立「美國黨」（The America Party），但時至今日，馬斯克仍未註冊這個新政黨。
今年 6 月，馬斯克在離開白宮、並與美國總統川普決裂後，提出要組建新政黨，代表 80% 中間選民。他表示，新政黨將命名為「美國黨」。
今年 7 月 4 日，川普簽字，「大而美」法案成為法律。這個法案是川普第二任期力推的稅收和支出法案，也是馬斯克和川普爆發衝突的根源，因為法案廢除了美國前總統拜登時期的電動車補貼政策。
特斯拉投資人菲什巴克（James Fishback）表示，馬斯克之所以提出要組建政黨，只是為了「發洩情緒」，回應川普的「大而美」法案。
「我了解馬斯克的行事節奏。」菲什巴克表示。他指出，距離馬斯克高調宣布建黨已經過去很多天了，現在既沒有註冊文件，也沒有提出候選人，一切都是空談。
韋德布什證券高級分析師艾夫斯表示，特斯拉股東並不希望馬斯克涉足政治，他與川普的政治合作，對特斯拉投資者來說，是一段非常灰暗的時期。
不過，川普與馬斯克之間的緊張關係似乎有所緩解。
上周川普在社交媒體平台 Truth Social 上寫道：「我希望埃隆（馬斯克）和我國所有企業都能夠繁榮發展，甚至比以往任何時候都更加繁榮！」
艾夫斯認為，馬斯克仍可能出資支持自己偏好的候選人，但不太可能像創建一個政黨那樣投入大量精力。
目前馬斯克唯一實際成立的政治組織是「美國政治行動委員會」（America PAC），專為支持川普競選而設立。
目前尚不清楚馬斯克是否真的會向聯邦選舉委員會提交正式建黨申請，但即便不組建政黨，他仍可通過 PAC 渠道，用其影響力和財富扶持心儀候選人。
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