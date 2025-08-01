馬斯克建黨只是說說？「美國黨」至今未註冊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-01 08:28

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全球首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克 7 月 5 日宣布成立「美國黨」（The America Party），但時至今日，馬斯克仍未註冊這個新政黨。

馬斯克在離開白宮、並與美國總統川普決裂後，提出要組建新政黨。（圖：Shutterstock）

今年 6 月，馬斯克在離開白宮、並與美國總統川普決裂後，提出要組建新政黨，代表 80% 中間選民。他表示，新政黨將命名為「美國黨」。

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今年 7 月 4 日，川普簽字，「大而美」法案成為法律。這個法案是川普第二任期力推的稅收和支出法案，也是馬斯克和川普爆發衝突的根源，因為法案廢除了美國前總統拜登時期的電動車補貼政策。

特斯拉投資人菲什巴克（James Fishback）表示，馬斯克之所以提出要組建政黨，只是為了「發洩情緒」，回應川普的「大而美」法案。

「我了解馬斯克的行事節奏。」菲什巴克表示。他指出，距離馬斯克高調宣布建黨已經過去很多天了，現在既沒有註冊文件，也沒有提出候選人，一切都是空談。

韋德布什證券高級分析師艾夫斯表示，特斯拉股東並不希望馬斯克涉足政治，他與川普的政治合作，對特斯拉投資者來說，是一段非常灰暗的時期。

不過，川普與馬斯克之間的緊張關係似乎有所緩解。

上周川普在社交媒體平台 Truth Social 上寫道：「我希望埃隆（馬斯克）和我國所有企業都能夠繁榮發展，甚至比以往任何時候都更加繁榮！」

艾夫斯認為，馬斯克仍可能出資支持自己偏好的候選人，但不太可能像創建一個政黨那樣投入大量精力。

目前馬斯克唯一實際成立的政治組織是「美國政治行動委員會」（America PAC），專為支持川普競選而設立。