鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調升至250元，幅度約6.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由235元上修至250元，調升幅度6.38%。其中最高估值300元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀2位。
Huntington Ingalls Industries Inc今(1日)收盤價為277.72元。近5日股價上漲6.38%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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