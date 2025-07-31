鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADRHTHT-US的目標價調降至46.09元，幅度約3.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)提出目標價估值：中位數由47.86元下修至46.09元，調降幅度3.72%。其中最高估值58.95元，最低估值36.87元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予華住酒店集團ADR評價：積極樂觀22位、保持中立2位、保守悲觀0位。
華住酒店集團ADR今(31日)收盤價為31.25元。近5日股價下跌3.72%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為84.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為62.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至5.1元，預估目標價為35.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈門那(HUM-US)EPS預估上修至17元，預估目標價為280.00元
下一篇