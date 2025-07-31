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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADRHTHT-US的目標價調降至46.09元，幅度約3.72%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)提出目標價估值：中位數由47.86元下修至46.09元，調降幅度3.72%。其中最高估值58.95元，最低估值36.87元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予華住酒店集團ADR評價：積極樂觀22位、保持中立2位、保守悲觀0位。

華住酒店集團ADR今(31日)收盤價為31.25元。近5日股價下跌3.72%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HTHT市場預估目標價

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