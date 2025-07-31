鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為106.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.43元，其中最高估值1.81元，最低估值1.14元，預估目標價為106.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.81(1.47)
|2.17
|2.65
|3.23
|最低值
|1.14(1.14)
|1.1
|1.2
|1.44
|平均值
|1.46(1.32)
|1.72
|2.08
|2.17
|中位數
|1.43(1.32)
|1.68
|2.03
|1.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.97億
|58.87億
|58.49億
|59.60億
|最低值
|35.92億
|38.21億
|41.47億
|46.83億
|平均值
|38.99億
|46.81億
|50.83億
|53.28億
|中位數
|38.85億
|46.15億
|51.41億
|53.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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