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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為106.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.43元，其中最高估值1.81元，最低估值1.14元，預估目標價為106.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.81(1.47)2.172.653.23
最低值1.14(1.14)1.11.21.44
平均值1.46(1.32)1.722.082.17
中位數1.43(1.32)1.682.031.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.97億58.87億58.49億59.60億
最低值35.92億38.21億41.47億46.83億
平均值38.99億46.81億50.83億53.28億
中位數38.85億46.15億51.41億53.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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