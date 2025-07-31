鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至26.64元，預估目標價為803.00元
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根據FactSet最新調查，共64位分析師，對Meta平台(META-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.75元上修至26.64元，其中最高估值29.73元，最低估值23.86元，預估目標價為803.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.73(28.46)
|32.8
|38.08
|47.12
|最低值
|23.86(23.86)
|23.42
|27.38
|29.18
|平均值
|26.78(25.78)
|28.91
|32.74
|37.54
|中位數
|26.64(25.75)
|28.83
|32.36
|37.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,986.36億
|2,369.04億
|2,788.33億
|3,271.11億
|最低值
|1,845.39億
|2,056.19億
|2,240.69億
|2,598.49億
|平均值
|1,916.27億
|2,198.03億
|2,475.30億
|2,862.40億
|中位數
|1,901.60億
|2,164.19億
|2,416.85億
|2,811.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.22
|13.77
|8.59
|14.87
|23.86
|營業收入
|859.65億
|1,179.29億
|1,166.09億
|1,349.02億
|1,645.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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