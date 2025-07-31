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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至26.64元，預估目標價為803.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共64位分析師，對Meta平台(META-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.75元上修至26.64元，其中最高估值29.73元，最低估值23.86元，預估目標價為803.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.73(28.46)32.838.0847.12
最低值23.86(23.86)23.4227.3829.18
平均值26.78(25.78)28.9132.7437.54
中位數26.64(25.75)28.8332.3637.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,986.36億2,369.04億2,788.33億3,271.11億
最低值1,845.39億2,056.19億2,240.69億2,598.49億
平均值1,916.27億2,198.03億2,475.30億2,862.40億
中位數1,901.60億2,164.19億2,416.85億2,811.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.2213.778.5914.8723.86
營業收入859.65億1,179.29億1,166.09億1,349.02億1,645.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMETA

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