鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為156.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元上修至3.8元，其中最高估值3.87元，最低估值3.5元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.87(3.75)
|5.01
|6.24
|7.65
|最低值
|3.5(3.5)
|4.2
|5.08
|6.91
|平均值
|3.72(3.58)
|4.6
|5.53
|7.2
|中位數
|3.8(3.56)
|4.6
|5.57
|7.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101.66億
|119.80億
|140.42億
|141.75億
|最低值
|93.27億
|102.64億
|116.40億
|139.44億
|平均值
|97.78億
|111.70億
|124.96億
|140.59億
|中位數
|100.05億
|111.92億
|123.50億
|140.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.07
|0.33
|-0.04
|1.19
|1.28
|營業收入
|43.71億
|49.98億
|56.92億
|68.63億
|80.12億
詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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