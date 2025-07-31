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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為156.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元上修至3.8元，其中最高估值3.87元，最低估值3.5元，預估目標價為156.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.87(3.75)5.016.247.65
最低值3.5(3.5)4.25.086.91
平均值3.72(3.58)4.65.537.2
中位數3.8(3.56)4.65.577.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值101.66億119.80億140.42億141.75億
最低值93.27億102.64億116.40億139.44億
平均值97.78億111.70億124.96億140.59億
中位數100.05億111.92億123.50億140.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.070.33-0.041.191.28
營業收入43.71億49.98億56.92億68.63億80.12億

詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRT

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