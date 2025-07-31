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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股VRT-US的目標價調升至156元，幅度約11.43%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至156元，調升幅度11.43%。其中最高估值167元，最低估值99元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予維諦技術控股評價：積極樂觀23位、保持中立3位、保守悲觀1位。

維諦技術控股今(31日)收盤價為144.17元。近5日股價上漲11.43%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VRT市場預估目標價

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