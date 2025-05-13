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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股VRT-US的目標價調升至111.5元，幅度約3.24%

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)提出目標價估值：中位數由108元上修至111.5元，調升幅度3.24%。其中最高估值135元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予維諦技術控股評價：積極樂觀22位、保持中立3位、保守悲觀0位。

維諦技術控股今(13日)收盤價為101.09元。近5日股價下跌3.24%，標普指數下跌0.47%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VRT市場預估目標價

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