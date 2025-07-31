鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為79.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至6元，其中最高估值6.75元，最低估值4.12元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.75(6.33)
|9.3
|11.43
|13.41
|最低值
|4.12(4.12)
|3.42
|3.69
|2.86
|平均值
|5.91(5.85)
|7.09
|8.42
|8.88
|中位數
|6(5.87)
|7.48
|8.51
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.15億
|57.11億
|68.37億
|73.20億
|最低值
|46.60億
|51.23億
|53.26億
|50.97億
|平均值
|48.30億
|53.78億
|58.95億
|60.46億
|中位數
|48.39億
|53.58億
|58.12億
|61.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|0.15
|營業收入
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
|42.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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