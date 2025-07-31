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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至6元，其中最高估值6.75元，最低估值4.12元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.75(6.33)9.311.4313.41
最低值4.12(4.12)3.423.692.86
平均值5.91(5.85)7.098.428.88
中位數6(5.87)7.488.519.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.15億57.11億68.37億73.20億
最低值46.60億51.23億53.26億50.97億
平均值48.30億53.78億58.95億60.46億
中位數48.39億53.58億58.12億61.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.364.271.522.650.15
營業收入26.67億29.86億33.95億36.96億42.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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