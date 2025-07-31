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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調降至27元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由30元下修至27元，調降幅度10%。其中最高估值36元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀27位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Confluent Inc Class A今(31日)收盤價為26.4元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CFLT市場預估目標價

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