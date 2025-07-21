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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調升至29元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由28元上修至29元，調升幅度3.57%。其中最高估值36元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀29位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Confluent Inc Class A今(21日)收盤價為25.38元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CFLT市場預估目標價

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Confluent Inc Class A25.38-0.20%

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