鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至7.62元，預估目標價為185.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.45元上修至7.62元，其中最高估值7.82元，最低估值6.79元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.82(7.77)
|10.42
|11.35
|11.43
|最低值
|6.79(6.79)
|7.19
|8.05
|10.92
|平均值
|7.5(7.41)
|8.59
|9.63
|11.18
|中位數
|7.62(7.45)
|8.7
|9.79
|11.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.74億
|51.71億
|53.81億
|56.42億
|最低值
|43.71億
|45.45億
|47.64億
|55.38億
|平均值
|44.53億
|47.66億
|51.19億
|55.94億
|中位數
|44.45億
|47.52億
|51.64億
|56.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.48
|8.30
|5.42
|3.27
|5.39
|營業收入
|24.85億
|37.37億
|45.65億
|40.23億
|42.96億
詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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