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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至7.62元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.45元上修至7.62元，其中最高估值7.82元，最低估值6.79元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.82(7.77)10.4211.3511.43
最低值6.79(6.79)7.198.0510.92
平均值7.5(7.41)8.599.6311.18
中位數7.62(7.45)8.79.7911.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.74億51.71億53.81億56.42億
最低值43.71億45.45億47.64億55.38億
平均值44.53億47.66億51.19億55.94億
中位數44.45億47.52億51.64億56.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.488.305.423.275.39
營業收入24.85億37.37億45.65億40.23億42.96億

詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGNRC

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