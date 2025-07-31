鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司IEX-US的目標價調降至202元，幅度約6.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對IDEX公司(IEX-US)提出目標價估值：中位數由215元下修至202元，調降幅度6.05%。其中最高估值225元，最低估值170元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予IDEX公司評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀0位。
IDEX公司今(31日)收盤價為164.28元。近5日股價下跌6.05%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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