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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元上修至4.52元，其中最高估值4.55元，最低估值3.96元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.55(4.39)5.135.756.41
最低值3.96(3.96)4.364.985.8
平均值4.36(4.06)4.845.466.05
中位數4.52(4.03)4.95.446

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值205.75億217.13億229.56億239.37億
最低值201.17億209.92億218.46億225.22億
平均值203.92億213.38億223.51億232.82億
中位數204.72億213.06億224.18億233.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.414.904.223.034.34
營業收入171.64億175.85億183.41億195.52億196.72億

詳細資訊請看美股內頁：
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEHC

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