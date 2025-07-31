鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為89.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元上修至4.52元，其中最高估值4.55元，最低估值3.96元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.55(4.39)
|5.13
|5.75
|6.41
|最低值
|3.96(3.96)
|4.36
|4.98
|5.8
|平均值
|4.36(4.06)
|4.84
|5.46
|6.05
|中位數
|4.52(4.03)
|4.9
|5.44
|6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|205.75億
|217.13億
|229.56億
|239.37億
|最低值
|201.17億
|209.92億
|218.46億
|225.22億
|平均值
|203.92億
|213.38億
|223.51億
|232.82億
|中位數
|204.72億
|213.06億
|224.18億
|233.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.41
|4.90
|4.22
|3.03
|4.34
|營業收入
|171.64億
|175.85億
|183.41億
|195.52億
|196.72億
詳細資訊請看美股內頁：
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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