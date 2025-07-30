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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌5.78%，報73.23美元

鉅亨網新聞中心


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間30日21:30股價下跌4.5美元，報73.23美元，跌幅5.78%，成交量36,380（股），盤中最高價73.23美元、最低價73.23美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.61%
  • 近 1 月：+4.49%
  • 近 3 月：+14.14%
  • 近 6 月：-11.53%
  • 今年以來：-0.59%

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美股美股盤中盤中速報GE HealthCare Technologies Inc

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GE HealthCare Technologies Inc71.16-8.44%

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