盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌5.78%，報73.23美元
鉅亨網新聞中心
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間30日21:30股價下跌4.5美元，報73.23美元，跌幅5.78%，成交量36,380（股），盤中最高價73.23美元、最低價73.23美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.61%
- 近 1 月：+4.49%
- 近 3 月：+14.14%
- 近 6 月：-11.53%
- 今年以來：-0.59%
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