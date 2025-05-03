盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲5.04%，報71.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 00:47
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間03日00:32股價上漲3.41美元，報71.08美元，漲幅5.04%，成交量3,170,589（股），盤中最高價71.08美元、最低價69.38美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.88%
- 近 1 月：-14.96%
- 近 3 月：-23.36%
- 近 6 月：-22.17%
- 今年以來：-13.44%
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