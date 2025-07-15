鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司FLS-US的目標價調升至62.5元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對福斯公司(FLS-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62.5元，調升幅度4.17%。其中最高估值75元，最低估值59元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予福斯公司評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
福斯公司今(15日)收盤價為52.97元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.62%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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