鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.17元，其中最高估值2.26元，最低估值1.91元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.26(2.26)
|2.93
|3.64
|3.92
|最低值
|1.91(1.91)
|2.2
|2.5
|2.91
|平均值
|2.14(2.13)
|2.59
|3.02
|3.37
|中位數
|2.17(2.13)
|2.6
|2.94
|3.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.89億
|111.40億
|121.34億
|122.10億
|最低值
|97.70億
|101.93億
|102.72億
|102.72億
|平均值
|98.91億
|105.87億
|111.50億
|113.31億
|中位數
|99.01億
|106.32億
|110.57億
|113.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.33
|0.03
|-0.24
|0.12
|1.91
|營業收入
|131.27億
|64.34億
|66.94億
|78.13億
|90.81億
詳細資訊請看美股內頁：
TechnipFMC公司(FTI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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