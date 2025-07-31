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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.17元，其中最高估值2.26元，最低估值1.91元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.26(2.26)2.933.643.92
最低值1.91(1.91)2.22.52.91
平均值2.14(2.13)2.593.023.37
中位數2.17(2.13)2.62.943.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.89億111.40億121.34億122.10億
最低值97.70億101.93億102.72億102.72億
平均值98.91億105.87億111.50億113.31億
中位數99.01億106.32億110.57億113.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.330.03-0.240.121.91
營業收入131.27億64.34億66.94億78.13億90.81億

詳細資訊請看美股內頁：
TechnipFMC公司(FTI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTI

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