鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-07-31 15:39

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負責與美國總統川普進行最後談判的韓國部長們表示，他們徵詢了與這位難以預測的領導人互動的建議，其中包括多誇讚川普是「偉人」，並且說話盡量簡短扼要。

韓國團隊分享談判成功要訣：多誇讚川普、少廢話。(圖:shutterstock)

美韓協議宣布之後，產業通商資源部長官金正寬對記者分享了談判的「要訣」，他指出團隊為了做好準備，進行多次、多種場景的排練，並且徵詢了如何與川普打交道的意見，其中包括要多誇讚川普，稱他是偉大的人，並且盡可能簡單說話。

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金正寬稱川普是「談判大師」，並指出，包括經濟副總理具潤哲、通商交涉本部長呂翰九在內的團隊成員，輪流扮演美國總統的角色，進行了準備工作。

金正寬表示，「我們試著模仿川普總統說話，川普總統的說話方式非常簡潔直接。」

具潤哲則透露，南韓談判團隊是在社群媒體上看到相關消息時，才確定自己會和川普見面。他指出，會談進行了半小時左右，雙方就投資基金的金額進行了反覆討論，最終確定為 3,500 億美元。

他表示，「「我們事先蒐集了很多對方使用的談判策略，對如何應對做了很多思考，所以談判非常順利。」

呂翰九則引述川普的話，他在與國家元首以外的官員打交道時很少親自參與，這意味著「他非常尊重韓國，非常重視韓國」。

談判初期，美國曾向韓國施壓，要求其取消對 30 個月以上牛肉的進口限制，呂翰九向美方展示了一張幾年前因擔心瘋牛病而爆發的大規模抗議活動照片，從而化解了美國的壓力。

金正寬稱，「我認為這有助於他們了解韓國的局勢。」

為一個主要的出口導向經濟體，與美國的貿易談判對韓國來說尤其重大。在韓國總統李在明今年 6 月提前贏得大選後，金正寬代表團的其他成員剛上任幾個星期。