鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-31 08:56

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美國財政部外國資產控制辦公室周三（30 日）宣布，對伊朗商人穆罕默德 · 侯賽因 · 沙姆哈尼控制的航運網絡實施制裁，涉及 50 多個實體和個人，以及 50 多艘運油船和貨櫃船，這是自 2018 年美國政府對伊朗極限施壓以來最大規模制裁。

美國對伊朗祭出2018年以來最大規模制裁。（圖：Shutterstock）

美國財政部表示，侯賽因控制的航運網絡，將伊朗和俄羅斯的石油、石油衍生品以及其他貨物運至世界各地。侯賽因的父親阿里 · 沙姆哈尼，是伊朗最高領袖哈米尼的政治顧問，曾於 2020 年受美國制裁。

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美國國務院當天也宣布，將參與伊朗石油和石化產品貿易與運輸的 20 個實體列入制裁名單，將 10 艘船隻列為凍結資產。

2015 年 7 月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。2018 年 5 月，美國單方面退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。