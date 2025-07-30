鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至2.28元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.28元，其中最高估值2.71元，最低估值2.1元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.71(2.74)
|3.35
|3.87
|4.54
|最低值
|2.1(2.05)
|2.36
|3.05
|3.66
|平均值
|2.3(2.41)
|2.77
|3.44
|4.07
|中位數
|2.28(2.4)
|2.75
|3.43
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|372.73億
|400.11億
|442.70億
|454.87億
|最低值
|364.21億
|383.99億
|400.34億
|447.81億
|平均值
|369.75億
|392.46億
|422.18億
|451.97億
|中位數
|370.04億
|392.14億
|422.52億
|453.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.79
|3.54
|2.83
|3.58
|3.31
|營業收入
|235.13億
|290.59億
|322.28億
|359.52億
|361.48億
詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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