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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至2.28元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.28元，其中最高估值2.71元，最低估值2.1元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.71(2.74)3.353.874.54
最低值2.1(2.05)2.363.053.66
平均值2.3(2.41)2.773.444.07
中位數2.28(2.4)2.753.434.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值372.73億400.11億442.70億454.87億
最低值364.21億383.99億400.34億447.81億
平均值369.75億392.46億422.18億451.97億
中位數370.04億392.14億422.52億453.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.793.542.833.583.31
營業收入235.13億290.59億322.28億359.52億361.48億

詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBUX

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