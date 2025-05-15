鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.25元，其中最高估值0.27元，最低估值0.19元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.27(0.27)
|0.37
|0.4
|最低值
|0.19(0.19)
|0.26
|0.3
|平均值
|0.24(0.24)
|0.32
|0.35
|中位數
|0.25(0.24)
|0.3
|0.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.80億
|30.56億
|31.55億
|33.00億
|最低值
|26.90億
|27.34億
|28.37億
|33.00億
|平均值
|27.87億
|29.06億
|29.91億
|33.00億
|中位數
|27.81億
|28.94億
|29.84億
|33.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.77
|0.93
|0.92
|0.56
|0.36
|營業收入
|16.45億
|18.96億
|20.61億
|21.81億
|27.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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