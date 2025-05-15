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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.25元，其中最高估值0.27元，最低估值0.19元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.27(0.27)0.370.4
最低值0.19(0.19)0.260.3
平均值0.24(0.24)0.320.35
中位數0.25(0.24)0.30.35


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.80億30.56億31.55億33.00億
最低值26.90億27.34億28.37億33.00億
平均值27.87億29.06億29.91億33.00億
中位數27.81億28.94億29.84億33.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.770.930.920.560.36
營業收入16.45億18.96億20.61億21.81億27.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOC

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