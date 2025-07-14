鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為30.46元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.08元，其中最高估值2.19元，最低估值1.8元，預估目標價為30.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.19(2.19)
|2.56
|2.96
|3.31
|最低值
|1.8(1.8)
|2
|2.56
|2.94
|平均值
|2.04(2.04)
|2.34
|2.76
|3.12
|中位數
|2.08(2.05)
|2.38
|2.74
|3.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108.90億
|117.38億
|127.46億
|138.63億
|最低值
|41.25億
|44.95億
|50.05億
|138.63億
|平均值
|72.91億
|79.39億
|87.12億
|138.63億
|中位數
|68.59億
|75.83億
|83.86億
|138.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.63
|-1.55
|0.73
|1.24
|1.68
|營業收入
|559.73億
|265.00億
|-82.19億
|195.03億
|166.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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