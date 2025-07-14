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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為30.46元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.08元，其中最高估值2.19元，最低估值1.8元，預估目標價為30.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.19(2.19)2.562.963.31
最低值1.8(1.8)22.562.94
平均值2.04(2.04)2.342.763.12
中位數2.08(2.05)2.382.743.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值108.90億117.38億127.46億138.63億
最低值41.25億44.95億50.05億138.63億
平均值72.91億79.39億87.12億138.63億
中位數68.59億75.83億83.86億138.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.63-1.550.731.241.68
營業收入559.73億265.00億-82.19億195.03億166.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPUK

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