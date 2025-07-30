鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至34.69元，預估目標價為383.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由34.13元上修至34.69元，其中最高估值36.01元，最低估值31.42元，預估目標價為383.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.01(36.01)
|42.34
|51.75
|60.2
|最低值
|31.42(30.3)
|31.7
|34.75
|36.95
|平均值
|34.45(33.69)
|37.8
|44.03
|48.58
|中位數
|34.69(34.13)
|37.11
|43.64
|48.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|386.29億
|419.21億
|480.62億
|435.29億
|最低值
|362.72億
|354.64億
|377.29億
|392.16億
|平均值
|375.07億
|395.27億
|433.15億
|413.72億
|中位數
|374.60億
|402.46億
|438.14億
|413.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|19.53
|36.54
|47.25
|38.27
|30.89
|營業收入
|131.24億
|228.32億
|281.88億
|310.42億
|361.88億
詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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