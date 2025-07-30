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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至34.69元，預估目標價為383.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由34.13元上修至34.69元，其中最高估值36.01元，最低估值31.42元，預估目標價為383.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.01(36.01)42.3451.7560.2
最低值31.42(30.3)31.734.7536.95
平均值34.45(33.69)37.844.0348.58
中位數34.69(34.13)37.1143.6448.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值386.29億419.21億480.62億435.29億
最低值362.72億354.64億377.29億392.16億
平均值375.07億395.27億433.15億413.72億
中位數374.60億402.46億438.14億413.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS19.5336.5447.2538.2730.89
營業收入131.24億228.32億281.88億310.42億361.88億

詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLAD

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