盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5604.45點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日11:16，費城半導體下跌114.15點（或2%），暫報5604.45點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.37%
- 近 1 月：+11.86%
- 近 3 月：+42.19%
- 近 6 月：+10.96%
- 今年以來：+14.83%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌10.51%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.49%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.35%；應用材料(AMAT-US)下跌4.02%；泰瑞達(TER-US)下跌3.54%。
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