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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5604.45點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日11:16，費城半導體下跌114.15點（或2%），暫報5604.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.37%
  • 近 1 月：+11.86%
  • 近 3 月：+42.19%
  • 近 6 月：+10.96%
  • 今年以來：+14.83%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌10.51%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.49%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.35%；應用材料(AMAT-US)下跌4.02%；泰瑞達(TER-US)下跌3.54%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲1.89%；科沃(QRVO-US)上漲0.41%。

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費城半導體5618.65-1.75%
艾司摩爾742.95-9.73%
邁威爾科技69.5-4.02%
Onto Innovation Inc.95.97-3.73%
應用材料192.41-3.45%
泰瑞達89.895-3.37%
安謀控股公司150.635+2.40%
科沃87.355+0.37%

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