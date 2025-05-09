鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為155.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.38元上修至5.5元，其中最高估值5.83元，最低估值4.8元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.83(5.83)
|8.8
|8
|最低值
|4.8(4.8)
|7.6
|8
|平均值
|5.39(5.36)
|8.17
|8
|中位數
|5.5(5.38)
|8.28
|8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|103.41億
|115.45億
|109.48億
|最低值
|97.05億
|104.48億
|109.48億
|平均值
|100.32億
|109.97億
|109.48億
|中位數
|100.05億
|109.32億
|109.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|營業收入
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.37億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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